Chelsea | nuova idea per la difesa | nel mirino c’è Pavard

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ilha unaper rinforzare il suo reparto arretrato. I londinesi hanno messo nelBenjaminCome riferito dalla BILD, ilstarebbe guardando in casa Bayern Monaco per rinforzare la propria. NelBenjamin, in uscita dai bavaresi e apprezzato da Tuchel per la sua duttilità tattica. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Chelsea mette #Pavard nel mirino ?? - gerryspinelli : @Torrenapoli1 Molto curioso di vedere il city con Håland, la nuova coppia di centrali del chelsea e il bayern senza lewa. - avespartacus : RT @sportmediaset: Koulibaly: 'Dopo 8 anni a Napoli cercavo nuova sfida. Jorginho mi aveva scritto' #Koulibaly #Chelsea #Napoli https://t.… - NapoliAddict : Koulibaly e la nuova sfida dopo il Napoli. Jorginho e Mendy fondamentali nella scelta Chelsea #Napoli… - calsciomercato : ????????Il Chelsea ha presentato oggi una nuova offerta per Jules Koundé: 55 milioni di sterline, condizioni di pagamen… -

TUTTO mercato WEB

Panerai per Luna Rossa Parlando di vela, l'America's Cup che si svolgerà inZelanda nel 2024 ...è official timekeeper per Mondiali ed Europei oltre che per una serie di top team comee ...... 1970 - 71), arrivarono a definire il quartiere bohémien della West London, che ospitava la... ma intende raccontare il contesto e l'evoluzione del designer, dalla boutique Quorum di, ... Koulibaly e la nuova sfida dopo il Napoli. Jorginho e Mendy fondamentali nella scelta Chelsea Il Chelsea ha una nuova idea per rinforzare il suo reparto arretrato. I londinesi hanno messo nel mirino Benjamin Pavard Come riferito dalla BILD, il Chelsea starebbe guardando in casa Bayern Monaco p ...Il nuovo difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha spiegato perché ha scelto di cambiare squadra nonostante si trovasse benissimo in Italia. Kalidou ...