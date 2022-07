Che fine ha fatto Olivier Kapo? Ha cambiato vita e ora ha ritrovato la serenità

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 21 luglio 2022)non è stato in grado di lasciare un grande segno del suo passaggio alla Juve, ma nonostante questo è amato dai bianconeri. Sono stati davvero tanti giocatori che hanno cercato di poter ottenere il grande successo con la maglia della Juventus, conche era uno dei giocatori considerati tra i migliori in assoluto a livello giovanile, ma che con la maglia bianconera non è stato assolutamente in grado di poter mettere in mostra tutto il proprio reale potenziale tecnico. LaPresseIn molte occasioni poter arrivare a giocare con una maglia prestigiosa come la Juventus è sempre stato considerato come un vero e proprio punto d’arrivo della carriera di qualsiasi giocatore, ma riuscire a imporsi con costanza in maglia bianconera non è sicuramente facile. Lo sa benissimo il francese...