Che fine ha fatto Andrea Zelletta? Sparito dai radar dopo il 'GfVip', il motivo è impensabile (Di giovedì 21 luglio 2022) Andrea Zelletta, dopo il successo di 'Uomini e donne' e 'Grande Fratello Vip' è Sparito dai radar. Ecco che fine ha fatto dopo l'esperienza al 'Grande Fratello Vip', ci sono alcuni personaggi che non riescono a tenere botta nonostante l'alto tasso di notorietà che si acquisisce con il passare del tempo. Serve un grande lavoro da parte di chi partecipa a determinati programmi, di fatto serve anche quella giusta dose di intraprendenza anche per cercare non di perdersi nei meandri del tempo che passa e che non tiene in considerazione determinati 'algoritmi' nel mondo dello spettacolo. L'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' ci ha raccontato la vittoria di ...

