Che Figuraccia! (Di giovedì 21 luglio 2022) Il paese di Pulcinella. La repubblica delle banane. Non siamo un Paese serio. Ecco perchè siamo la cenerentola d’Europa e il fanalino di coda di tutto il mondo! Mai con i 5Stelle. Mai con il PD. Mai con la Lega. Mai con Berlusconi… …e invce! Ormai siamo abituati a tutto e di più. E quel Leggi su freeskipper (Di giovedì 21 luglio 2022) Il paese di Pulcinella. La repubblica delle banane. Non siamo un Paese serio. Ecco perchè siamo la cenerentola d’Europa e il fanalino di coda di tutto il mondo! Mai con i 5Stelle. Mai con il PD. Mai con la Lega. Mai con Berlusconi… …e invce! Ormai siamo abituati a tutto e di più. E quel

Z1Sarcastic : RT @AleksL74: 'Resta la figuraccia di una classe politica che per mesi ha chinato il capo dinanzi all'ennesimo 'tecnico' calato dall'alto.… - caterinacorda1 : RT @AleksL74: 'Resta la figuraccia di una classe politica che per mesi ha chinato il capo dinanzi all'ennesimo 'tecnico' calato dall'alto.… - GPeppe34N : RT @quintinocavallo: Se il #Psg insisterà #Skriniar andrà a Parigi.. quelli che scrivono il contrario è solo perché cercano di limitare la… - sem_07it : RT @AleksL74: 'Resta la figuraccia di una classe politica che per mesi ha chinato il capo dinanzi all'ennesimo 'tecnico' calato dall'alto.… - BerlinoRoma70 : RT @AleksL74: 'Resta la figuraccia di una classe politica che per mesi ha chinato il capo dinanzi all'ennesimo 'tecnico' calato dall'alto.… -