"Che figura di me***". Il brutto gesto di Manuel Bortuzzo, la ragazza disabile lo smaschera (Di giovedì 21 luglio 2022) Bufera su Manuel Bortuzzo, blocca una pagina sulla disabilità. La denuncia è di Chiara Maniero, un'ex giocatrice di Beachvolley purtroppo da un anno anche lei è costretta su una sedia a rotelle dopo esserle stato diagnosticato uno schiacciamento alla colonna spinale e lo stato di paraplegia. La ragazza è anche la fondatrice della pagina Instagram VenetoAccessibility, pagina bloccata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nella sua pagina Chiara Maniero mappa bar, locali e ristoranti veneti dal punto di vista della loro accessibilità per persone disabili: "Mi piace parlare di cibo e segnalare dove le persone in carrozzina possono pranzare senza problemi vari", le sue parole in una intervista lasciata lo scorso anno a Volleynews.it.

