Che cosa sono gli "affari correnti" che il governo Draghi può continuare a sbrigare (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questa sera per definire il perimetro del disbrigo degli affari correnti che attende il governo dimissionario di Mario Draghi. Il Cdm si aprirà dopo che i Presidenti delle Camere saranno stati ricevuti al Quirinale, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione sullo scioglimento della diciottesima legislatura. Esponenti della maggioranza ipotizzano anche un'approvazione in extremis del ddl concorrenza, stralciando l'articolo 10 sui taxi. Questo per salvagurdare il Pnrr. Nello specifico, il "disbrigo degli affari correnti" prevede che l'esecutivo si limiti ad assicurare una continuità amministrativa e adottando atti urgenti. In particolare il governo potrà emanare decreti legge in quanto dettati da casi di necessità e ...

