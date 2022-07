Che ce frega della crisi di governo, tanto c’abbiamo i meme (Di giovedì 21 luglio 2022) La ministra Fabiana Dadone si trasforma (anche se facciamo fatica a cogliere il riferimento ideologico) nella manifestante che, il 15 aprile 2015, salì sul tavolo della conferenza stampa dell’allora banchiere centrale Mario Draghi inondandolo di false banconote. crisi governo, la ministra Dadone come la contestatrice di Draghi alla Bce. Esplode il caso imbarazzantehttps://t.co/U52JzSzDoI pic.twitter.com/rPQzEhZY35 — Giank-deR (@GiancarloDeRisi) July 14, 2022 È un meme che è stato condiviso sui social network, addirittura, dal compagno della ministra. Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza del concerto di Fedez reso celebre dalle sue espressioni rassegnate durante le esibizioni delle nuove star della musica italiana, viene ritratto a confronto con il presidente Mattarella. La ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 luglio 2022) La ministra Fabiana Dadone si trasforma (anche se facciamo fatica a cogliere il riferimento ideologico) nella manifestante che, il 15 aprile 2015, salì sul tavoloconferenza stampa dell’allora banchiere centrale Mario Draghi inondandolo di false banconote., la ministra Dadone come la contestatrice di Draghi alla Bce. Esplode il caso imbarazzantehttps://t.co/U52JzSzDoI pic.twitter.com/rPQzEhZY35 — Giank-deR (@GiancarloDeRisi) July 14, 2022 È unche è stato condiviso sui social network, addirittura, dal compagnoministra. Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza del concerto di Fedez reso celebre dalle sue espressioni rassegnate durante le esibizioni delle nuove starmusica italiana, viene ritratto a confronto con il presidente Mattarella. La ...

