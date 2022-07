Charlene di Monaco sfiora l’incidente diplomatico nell’incontro con Papa Francesco: l’errore nell’outfit (Di giovedì 21 luglio 2022) Charlene di Monaco questa volta ha optato per il nero, ma è cascata su un dettaglio non da poco. La Wittstock, per l‘incontro con Papa Francesco, ha sfoggiato un look che non è passato inosservato e anzi si è prestato a interpretazioni su un eventuale messaggio che la donna avrebbe voluto veicolare. Forse ad Alberto di Monaco? A dare “scandalo” però sono state le spalle scoperte. La visita ha avuto luogo dopo l’appuntamento dell’anno, il gala della Croce Rossa, a cui Charlene si è presentata in abito lungo e celeste. In Vaticano la coppia ha percorso il cortile per visitare i musei e le sale private del Palazzo Apostolico nel cortile di San Damaso in attesa dell’incontro con Papa Francesco per un colloquio privato. Non è la prima volta che i due reali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)diquesta volta ha optato per il nero, ma è cascata su un dettaglio non da poco. La Wittstock, per l‘incontro con, ha sfoggiato un look che non è passato inosservato e anzi si è prestato a interpretazioni su un eventuale messaggio che la donna avrebbe voluto veicolare. Forse ad Alberto di? A dare “scandalo” però sono state le spalle scoperte. La visita ha avuto luogo dopo l’appuntamento dell’anno, il gala della Croce Rossa, a cuisi è presentata in abito lungo e celeste. In Vaticano la coppia ha percorso il cortile per visitare i musei e le sale private del Palazzo Apostolico nel cortile di San Damaso in attesa dell’incontro conper un colloquio privato. Non è la prima volta che i due reali ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco udienza ai Principi di #Monaco Alberto II e Charlene. Mezz’ora circa di colloquio e poi il tradizion… - ParliamoDiNews : Charlene e Alberto di Monaco in visita da Papa Francesco, le foto dell’incontro in Vaticano #Fanpagenews #21luglio - GossipItalia3 : Alberto e Charlene di Monaco dal Papa, ma perché lei indossa il velo? #gossipitalianews - IlRegnoatt : @Pontifex_it ha incontrato, ieri, il principe Alberto II di Monaco e la principessa Charlene. E domenica, in Piazza… - enricaroddolo : RT @enricaroddolo: Il gran ritorno di #Charlène con #Alberto al gala @croixrougemc 2022 - my story @Corriere -