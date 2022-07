Charlene di Monaco, la carta vincente dell’estate 2022: la strana moda che ha attirato tutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Da qualche tempo a questa parte Charlene di Monaco è tornata a brillare. Ormai alle spalle i problemi di salute, la moglie di Alberto II sorprende con il suo look.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 21 luglio 2022) Da qualche tempo a questa partediè tornata a brillare. Ormai alle spalle i problemi di salute, la moglie di Alberto II sorprende con il suo look.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: Velo nero, rosario al collo, abito a maniche lunghe nonostante il caldo di Roma: Charlène di Monaco ha seguito alla lettera il… - fanpage : Velo nero, rosario al collo, abito a maniche lunghe nonostante il caldo di Roma: Charlène di Monaco ha seguito alla… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Velo nero in pizzo e croce al collo: bellissima e devota, Charlène di Monaco si è presentata con un'eleganza solenne all'… - lilly69y : I pantaloni palazzo di Charlène di Monaco sono la carta vincente per l’Estate 2022 - Elle - Gazzettino : Charlene di Monaco dà scandalo in Vaticano: come si è presentata da Papa Francesco -