Chanel Totti: il drama scatenato con un video di TikTok (Di giovedì 21 luglio 2022) Chanel Totti è felicemente a Zanzibar insieme a sua madre Ilary Blasi, a sua zia Silvia Blasi ed ai suoi fratelli più piccoli Cristian e Isabel. Come tutte le quindicenni che si rispettano, anche Chanel ha un profilo su TikTok dove ha documentato parte della sua vacanza in Africa a suon di selfie e video. Uno su tutti è finito al centro di un drama mediatico. Questo perché la primogenita di casa Totti ha cantato un pezzo del brano Over The Rainbow di Rhove, che cita testualmente: "Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma". Frase che ha 'scatenato' le malelingue. Libero ha titolato: "Ilary e Totti ci pensa il karma, la frase al veleno della figlia Chanel". FunWeek è stato più mistico: ...

