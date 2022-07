“Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato” | il saluto di Draghi alla Camera | VIDEO

(Di giovedì 21 luglio 2022) È stato accolto da una standing ovation (quasi totale) da parte dei deputati presenti, poi si è lasciato andare in una battuta prima di annunciare la sua salita al Colle per annunciare a Sergio Mattarella le sue “determinazioni”. È durato pochissimo il messaggio di Marioa Montecitorio. Una scelta figlia di quanto accaduto nella giornata di ieri al Senato che ha reso – di fatto – inutile la seduta odierna davanti al resto dei Parlamentari. Come previsto, dunque, non ci sarà alcun voto di fiducia. La seduta riprenderà alle 12, quando verranno ufficializzate – in sede parlamentare – le dimissioni. #dopo un lungo applauso:”ildei...

pietroraffa : #Draghi dopo un lungo applauso:'Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato!'. Grazie, President… - AlbertoBagnai : Certe volte penso a quando ero al posto vostro: - RadioItalia : “Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che..” @VivoConcerti @maxpezzali #Max30… - PerlediMitirda : RT @pietroraffa: #Draghi dopo un lungo applauso:'Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato!'. Grazie, Presidente #cri… - Chritchen : RT @lauranaka: Applausi scroscianti, deputati accolgono così #Draghi alla #Camera. Lui ringrazia tutti, poche parole: 'Certe volte anche il… -

Ore 9.06 Accolto da un applauso scrosciante il Premier ha preso la parola commosso: "Grazie,anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro ...La diretta 9:16 - Anche il cuore dei banchieri viene usato - "anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo". Lo ha ...Il premier Mario Draghi, dopo il voto di fiducia al Senato, si è presentato alla Camera per un breve discorso: è stato accolto da una standing ovation ...(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2022 "Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Grazie per tutto il lavoro fatto insieme. Chedi di sospendere la seduta per comunicare al President ...