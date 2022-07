Centrodestra: Berlusconi, 'non stiamo pensando a liste uniche' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Non stiamo pensando a liste uniche, ma a ciascuno con la propria identità. Ci sono differenze di posizione, linguaggio, di storia tra i vari partiti. Preferiamo continuare a mantenere la nostra identità". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg2 parlando del Centrodestra. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Non, ma a ciascuno con la propria identità. Ci sono differenze di posizione, linguaggio, di storia tra i vari partiti. Preferiamo continuare a mantenere la nostra identità". Lo ha detto Silvioal Tg2 parlando del

