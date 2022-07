"Centrale nucleare colpita da Kiev": allarme tra i soldati russi | La diretta della guerra (Di giovedì 21 luglio 2022) Kiev accusa Mosca di aver trasformato il più grande impianto nucleare d'Europa in un deposito di armi, mentre i russi accusano gli ucraini di aver colpito la struttura con alcuni droni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022)accusa Mosca di aver trasformato il più grande impiantod'Europa in un deposito di armi, mentre iaccusano gli ucraini di aver colpito la struttura con alcuni droni

Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito via libera a una nuova centrale nucleare. 'Elettricità per 6 milioni di case' #ANSA - repubblica : Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: i russi vogliono mettere il loro 'intero arsenale' nella centrale… - disinformatico : Molti propongono il nucleare. Spero abbiano considerato che le centrali hanno bisogno di acqua. Tanta acqua. In Svi… - paraponzipo18 : RT @LaRagione_eu: La #Russia avrebbe richiesto l'accesso alle sale macchine della centrale nucleare di #Zaporizhzhia per immagazzinare il l… - repubblica : RT @eziomauro: Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: i russi vogliono mettere il loro 'intero arsenale' nella centrale nucleare… -