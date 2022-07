Cecilia Rodriguez risponde alle domande dei fan e rivela: “Sono orgogliosa di…” (FOTO) (Di giovedì 21 luglio 2022) Cecilia Rodriguez in viaggio verso la Capitale risponde alle domande dei fan: ecco cosa è emerso dalle sue parole Cecilia Rodriguez è diventata un punto di riferimento per tantissime generazioni. La modella e showgirl è amatissima da milioni di italiani grazie alla sua estrema dolcezza. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la brillante carriera della Rodriguez ha subito un evoluzione. Nel corso dell’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia, Cecilia ha incontrato la sua anima gemella, Ignazio Moser. I due ex gieffini vivono da quasi cinque anni una delle storie d’amore più belle. Entrambi Sono sempre più uniti anche nell’ambito professionale, infatti stanno lavorando segretamente su ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022)in viaggio verso la Capitaledei fan: ecco cosa è emerso dsue paroleè diventata un punto di riferimento per tantissime generazioni. La modella e showgirl è amatissima da milioni di italiani grazie alla sua estrema dolcezza. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la brillante carriera dellaha subito un evoluzione. Nel corso dell’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia,ha incontrato la sua anima gemella, Ignazio Moser. I due ex gieffini vivono da quasi cinque anni una delle storie d’amore più belle. Entrambisempre più uniti anche nell’ambito professionale, infatti stanno lavorando segretamente su ...

