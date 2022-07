C’è una data per le elezioni: alle urne il 25 settembre, mai così tardi nella storia dell’Italia repubblicana (Di giovedì 21 luglio 2022) alle urne il 25 settembre. La data prevista per il voto è stata confermata nel corso del Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Mario Draghi, che viene descritto da fonti presenti alla riunione “sorridente e sereno, non ha ancora fatto nessun accenno a quanto accaduto”. Dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, quindi, seguiranno poco più di due mesi di campagna elettorali nel corso dei quali i partiti cercheranno di massimizzare i consensi in attesa della chiamata alle urne. La data del 25 settembre era stata inizialmente scartata perché coincide con la vigilia di Rosh haShanah, il capodanno ebraico. Ma l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) aveva dato il via libera con una nota: “La ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)il 25. Laprevista per il voto è stata confermata nel corso del Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Mario Draghi, che viene descritto da fonti presenti alla riunione “sorridente e sereno, non ha ancora fatto nessun accenno a quanto accaduto”. Dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, quindi, seguiranno poco più di due mesi di campagna elettorali nel corso dei quali i partiti cercheranno di massimizzare i consensi in attesa della chiamata. Ladel 25era stata inizialmente scartata perché coincide con la vigilia di Rosh haShanah, il capodanno ebraico. Ma l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) aveva dato il via libera con una nota: “La ...

pietroraffa : Conte, con una sola mossa, ha fatto partire la crisi, ha ricompattato il centrodestra - che ha colto la palla al ba… - NicolaPorro : Sul fronte ucraino, ecco una notizia di cui non c’è traccia sui media mainstream... ?? - rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - bar_yuri : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Mi piacerebbe vederla al comando per vedè cosa combina, così poi almeno si cheta pe… - antoniosmecca : @theworldislazyy C’è troppo caldo per una rivoluzione -