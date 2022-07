Caso Bochicchio: scomparso il Dna del broker, usato quello del fratello per l’identificazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, Caso Bochicchio. A distanza di poco più di un mese dall’accaduto, i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Un alone di mistero circonda infatti la vicenda dal suo nascere: dal decesso avvenuto poco prima che il processo al noto broker entrasse nel vivo fino al ritrovamento del corpo carbonizzato ed in quanto tale irriconoscibile. Leggi anche: Morte del broker Massimo Bochicchio: processo rinviato. ‘Salma irriconoscibile, il corpo è il suo?’ Caso Bochicchio: sparito il Dna del broker Ma non è finita qui. Infatti, da qualche giorno circola l’ennesimo rumors sulla morte di Bochicchio: il suo Dna non si trova, si è perso. Il materiale genetico sarebbe dovuto essere conservato nella Banca dati nazionale del Dna già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma,. A distanza di poco più di un mese dall’accaduto, i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Un alone di mistero circonda infatti la vicenda dal suo nascere: dal decesso avvenuto poco prima che il processo al notoentrasse nel vivo fino al ritrovamento del corpo carbonizzato ed in quanto tale irriconoscibile. Leggi anche: Morte delMassimo: processo rinviato. ‘Salma irriconoscibile, il corpo è il suo?’: sparito il Dna delMa non è finita qui. Infatti, da qualche giorno circola l’ennesimo rumors sulla morte di: il suo Dna non si trova, si è perso. Il materiale genetico sarebbe dovuto essere conservato nella Banca dati nazionale del Dna già ...

