Casini | «Caduta Governo? I rapporti tra Serie A e istituzioni sono buoni»

(Di giovedì 21 luglio 2022) Le parole del presidente della LegaA Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha parlato in conferenza a seguito dell’Assemblea di Lega di oggi. Di seguito le sue parole. «Ladel? La crisi, posto che è un tema molto frequente in Italia, riguarda il Paese. Itra la LegaA e le, eranoe resteranno, perché si tratta di un rapporto tra persone e non tra.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Casini: "Caduta governo Il rapporto serie A-istituzioni rimarrà buono" Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ex capo di gabinetto del ministero della Cultura, rispondendo a una domanda sulla caduta del Governo Draghi in conferenza stampa al termine ...(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "La caduta del Governo La crisi, posto che è un tema molto frequente in Italia, riguarda il Paese. I rapporti tra la Lega Serie A e le istituzioni sono ...