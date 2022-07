Carta d’identità elettronica: il 23 ed il 24 luglio nuovo open day con prenotazione nel municipio XII e negli ex Pit (Di giovedì 21 luglio 2022) Proseguono gli open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’identità elettronica: sabato 23 luglio è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del municipio XII e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 24 luglio. Per richiedere la Carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 22 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Gli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) Proseguono gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 23è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici delXII e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 24. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 22, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Gli ...

radioromait : Carta d’identità elettronica: nuovi Open Day: le date - radioromait : Roma, open day carta d’identità elettronica: sabato 23 luglio uffici aperti nel Municipio XII - massi0976 : @Anny08_ È un cognome o segni particolari sulla carta d'identità? Chiedo per l'ufficio anagrafe - italiaserait : Carta d’identità elettronica: il 23 ed il 24 luglio nuovo open day con prenotazione nel municipio XII e negli ex Pi… - LavoroLazio_com : Carta d'identità elettronica, 23 e 24 luglio nuovo Open Day con prenotazione nel Municipio XII e negli ex PIT Pros… -

Carta d'identità elettronica: 23 e 24 luglio nuovo open day Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d'identità elettronica: sabato 23 luglio è prevista l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio XII e degli ex Punti Informativi Turistici del centro . I tre chioschi di ...