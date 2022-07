Carolina Marconi a Formentera mostra il bikini e il sorriso di sempre (Di giovedì 21 luglio 2022) Acque cristalline, pelle abbronzata e sorriso meraviglioso, Carolina Marconi è in vacanza a Formentera con il suo fidanzato e si gode ogni attimo. E’ stato un anno molto difficile per lei, un anno pieno di lotte e non solo contro il tumore al seno ma anche contro la paura di non potere mai realizzare il sogno di diventare madre. “Che ne sanno gli altri” scrive pubblicando la foto al tramonto abbracciata al suo compagno. Alessandro Tulli non l’ha lasciata da sola nemmeno un attimo, ha sofferto con lei ma l’ha sempre sostenuta. Quando Carolina Marconi terminava la chemio ad attenderla c’era sempre il suo fidanzato, e c’era sempre e ancora lui quando ha saputo della malattia, quando ha fatto scelte importanti, quando ha potuto tirare un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022) Acque cristalline, pelle abbronzata emeraviglioso,è in vacanza acon il suo fidanzato e si gode ogni attimo. E’ stato un anno molto difficile per lei, un anno pieno di lotte e non solo contro il tumore al seno ma anche contro la paura di non potere mai realizzare il sogno di diventare madre. “Che ne sanno gli altri” scrive pubblicando la foto al tramonto abbracciata al suo compagno. Alessandro Tulli non l’ha lasciata da sola nemmeno un attimo, ha sofferto con lei ma l’hasostenuta. Quandoterminava la chemio ad attenderla c’erail suo fidanzato, e c’erae ancora lui quando ha saputo della malattia, quando ha fatto scelte importanti, quando ha potuto tirare un ...

