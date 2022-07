GiovaQuez : Conte: 'Chiediamo di entrare in una fase di governo completamente differente. La recrudescenza della pandemia ci im… - antennatre : TREVISO | CARO BOLLETTE ED ENTRATE IN CALO: A CA’ SUGANA ‘BUCO’ DA 5 MILIONI - apollore62 : RT @ilcensorebis: Grazie Draghi per il greenpass, delle 3 dosi obbligatorie, delle miocarditi, delle morti improvvise, del caro benzina, de… - Aquilottoblu : RT @leggoit: Caro #bollette, la classifica degli elettrodomestici che consumano più #energia. Sorpesa condizionatori - leggoit : Caro #bollette, la classifica degli elettrodomestici che consumano più #energia. Sorpesa condizionatori -

Le ripercussioni sul portafoglio degli italiani sono e saranno pesanti, e ilè una delle più evidenti. Attendendo congiunture storiche migliori, un buon modo per ridurre l'impatto del ...Bonus2022, novità sui requisiti Isee: come funziona Proroga di Opzione donna e Ape Social ... gli aiuti in arrivo per contrastare ilvita resteranno sicuramente. In dubbio invece tutte ...La guerra in Ucraina ha fatto volare i prezzi delle materie prime e dell’energia, così che l’inflazione, già prevista dagli economisti per questo 2022, si ...Manovra estiva per il Comune di Monza che deve trovare le risorse per pagare il boom delle bollette. Sotto la lette municipio e scuole.