Carabinieri Solofra | il Tenente Gerardo Ferrentino promosso Capitano

irpiniatimes1 : FERRENTINO, COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI SOLOFRA PROMOSSO CAPITANO… - GazzettAvellino : Reati ambientali, Carabinieri denunciano 4 persone a Solofra. - puntomagazine : Appicca fuco per smaltire rifiuti. I #Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 60enne di Solofra… -

. Quattro persone sono state denunciate daidella compagnia diper violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di tre uomini e una donna che, nell'attuale periodo di ...Quattro persone sono state denunciate daidella Compagnia diper violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di tre uomini e una donna che, nell'attuale periodo di ...Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale ...Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di tre uomini e un ...