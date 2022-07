Canottaggio | i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima degli Europei | 48 azzurri a Sabaudia

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) Da giovedì 11 a domenica 14 agosto si terranno a Monaco di Baviera, in Germania gli2022 die para: saranno nel complesso 24 i titoli continentali in palio. Si inizierà con batterie e ripescaggi giovedì 11 e venerdì 12, poi le finali saranno spalmate tra sabato 13 e domenica 14. L’Italia si prepara alla rassegna continentale con un lungoprevisto afino al 6 agosto, alla vigilia della partenza per la Germania. Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di, Francesco Cattaneo, ha convocato 48 atleti. IStefano Oppo (Carabinieri), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Laura ...