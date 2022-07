Cani sovrappeso | l’importanza della prevenzione e corretta alimentazione

(Di giovedì 21 luglio 2022) Analisi amusi: solo 1 italiano su 10 pensa che il suo cane sia in, ma la realtà è ben più preoccupante La bellezza è negli occhi di chi guarda, si dice. Ed è certo che se guardiamo i nostri pet con gli occhi dell’amore, ci appaiono sempre perfetti e bellissimi. Se noi, nonostante una benemerita campagna sociale che promuove la body positivity, ci crucciamo ancora con la prova costume, spesso ignoriamo la ciccia in più dei nostri pelosi. Per loro, ancor più che per noi, non è una questione estetica ma di salute. Secondo un’analisi di amusi, la prima azienda che abbina un gustoso petfood esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti, condotta su un campione dei suoi clienti, solo l’11% degli italiani ritiene che il proprio cane sia in; nell’85% dei casi il cane è normopeso e per il 4% è sottopeso. ...

