Caldo rovente in Italia, oggi bollino rosso in 14 città (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) - Caldo rovente in Italia. Dopo il bollino rosso di ieri in 9 città, oggi giovedì 21 luglio la morsa della canicola non solo non molla la presa ma stringerà ancora di più con 14 città con il livello massimo d'allerta: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. A queste città, domani venerdì 22 luglio, se ne aggiungeranno altre due -Trieste e Verona- per un totale di 16 comuni da bollino rosso. E' Napoli l'unica città in verde, oggi, domani e venerdì. In arancione (livello 2) oggi ci sono Trieste e Verona, domani invece Civitavecchia e Pescara.

