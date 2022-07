Calciomercato Serie A LIVE: Simeone verso il Napoli, attesa per De Ketelaere, la Juve vuole anche Paredes (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 21 LUGLIO La Juve non si ferma e punta anche Paredes, la chiave per il regista è Kean (CLICCA QUI)Calciomercato Milan, 32 milioni per De Ketelaere: attesa per la risposta (CLICCA QUI)Il Napoli stringe per Simeone, tutti i dettagli del “sì” del Cholito agli azzurri ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 21 LUGLIO Lanon si ferma e punta, la chiave per il regista è Kean (CLICCA QUI)Milan, 32 milioni per Deper la risposta (CLICCA QUI)Ilstringe per, tutti i dettagli del “sì” del Cholito agli azzurri ...

