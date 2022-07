Calciomercato Napoli | Spalletti al settimo cielo | trovato l’accordo

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - Luxgraph : Paredes, Morata, Zaniolo: la situazione aggiornata - infoitsport : Calciomercato Napoli, accelerata per Solbakken: può arrivare subito e non a scadenza -

, gli azzurri preparano il colpo in attacco: si avvicina un rinforzo per Spalletti, i dettagliIn una estate segnata da un mercato difficile e dal malcontento della tifoseria per ...... le parti hanno trovato l'accordo e il giocatore ora è pronto per lasciare il Fenerbahce per accasarsi in azzurro: Tutte le news sule sul- A Radio Punto Nuovo, ...Il futuro di tanti giocatori del Napoli è molto incerto e tra questi bisogna sicuramente inserire Alessio Zerbin.Il Napoli torna su Sorare, il gioco virtuale di calcio in criptovalute. Ci spiega come funziona Dario Focardi, streamer di Varaonda TV ...