Calciomercato Napoli, Simeone ha detto sì: i dettagli del contratto del Cholito (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri accelerano per Simeone che avrebbe già detto sì al contratto del club partenopeo La cessione di Petagna al Monza è ormai vicinissima e allora in casa Napoli sarebbe pronto l'affondo decisivo per Giovanni Simeone. Con il Verona ci sarebbero ancora alcuni dettagli da smussare, mentre con il Cholito sarebbe già tutto definito. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, attualmente l'argentino ha un contratto che scade nel 2026 e percepisce circa un milione di euro netti. Al Napoli potrebbe arrivare con bonus (legati a presenze e gol) a 1,5 netti fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

