Calciomercato Napoli, Petagna verso l’addio: pronto il sostituto (Di giovedì 21 luglio 2022) Il centravanti Andrea Petagna a breve potrebbe salutare il Napoli per trasferirsi al Monza: già individuato il sostituto che sarebbe pronto a sposare il progetto partenopeo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SULNOSTRO INSTAGRAM Lavori in corso in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra entrate ed uscite, i vertici partenopei stanno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Il centravanti Andreaa breve potrebbe salutare ilper trasferirsi al Monza: già individuato ilche sarebbea sposare il progetto partenopeo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SULNOSTRO INSTAGRAM Lavori in corso in casa, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra entrate ed uscite, i vertici partenopei stanno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, #Solbakken ha dato il suo impegno agli azzurri. Difficile che la @OfficialASRoma rilan… - robypec75 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI Agenti di #KimMinJae a Sports Naver: 'Kim Min-Jae ha accettato il #Napoli. Pagheranno la clausola al #Fenerbah… - simfort : Calciomercato Napoli ?....Non So' voi, ma io sono convinto che De Laurentiis farà un grande Napoli !! ( Purtroppo per i Tifosotti ) -