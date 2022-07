Calciomercato Monza: UFFICIALE l’arrivo di Ranocchia alla Juve (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Monza, arriva Filippo Ranocchia dalla Juventus. Il centrocampista bianconero arriva in prestito Filippo Ranocchia è un nuovo giocatore del Monza. Ora è arrivato anche il comunicato, dopo le visite svolte in mattinata dal giocatore. UFFICIALE Filippo Ranocchia in prestito all'@ACMonza fino al 30 giugno 2023.In bocca al lupo, Filippo! ??— JuventusFC (@Juventusfc) July 21, 2022 La Juventus cede nuovamente in prestito il giovane centrocampista, che nell’ultima stagione aveva giocatore tra le file del Vicenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022), arriva Filippontus. Il centrocampista bianconero arriva in prestito Filippoè un nuovo giocatore del. Ora è arrivato anche il comunicato, dopo le visite svolte in mattinata dal giocatore.Filippoin prestito all'@ACfino al 30 giugno 2023.In bocca al lupo, Filippo! ??—ntusFC (@ntusfc) July 21, 2022 Lantus cede nuovamente in prestito il giovane centrocampista, che nell’ultima stagione aveva giocatore tra le file del Vicenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : ?? #Ranocchia a Monza, in arrivo dalla #Juventus ? #calciomercato - calciomercatoit : #Napoli, con #Petagna verso il #Monza si spinge per Giovanni #Simeone: il #Verona chiede 18 milioni #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - Allrock82 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @ACMonza | Idea William #Carvalho per il centrocampo - Salvatoresdino1 : RT @GruppoEsperti: E' un #Monza veramente scatenato: ufficiale anche Gianluca #Caprari ?? #Calciomercato -