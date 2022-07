Calciomercato Milan femminile – Ufficiale l’acquisto di Angelica Soffia (Di giovedì 21 luglio 2022) Attraverso una nota Ufficiale apparsa sul sito, il Milan femminile comunica di aver acquistato dalla Roma Angelica Soffia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022) Attraverso una notaapparsa sul sito, ilcomunica di aver acquistato dalla Roma

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, finito l'incontro col #Brugge: ancora niente accordo per #DeKetelaere. La situazione - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, TERMINATO L'INCONTRO COL BRUGES PER DE KETELAERE Summit positivo, si tratta a oltranza… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, le parole di #Maldini dopo il rientro in Italia sulla trattativa per #DeKatelaere - MilanSpazio : Calciomercato Milan, un obiettivo di mercato è nel mirino del Borussia Dortmund - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #Gabbia chiede la cessione: in arrivo due difensori? #ACMilan #Milan #SempreMilan -