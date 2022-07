Calciomercato Milan – De Ketelaere vicino, Sanches si può: le ultime (Di giovedì 21 luglio 2022) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan pubblicate nella mattinata odierna, giovedì 21 luglio 2022: spazio alle trattative più calde Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022) Lenotizie suldelpubblicate nella mattinata odierna, giovedì 21 luglio 2022: spazio alle trattative più calde

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, finito l'incontro col #Brugge: ancora niente accordo per #DeKetelaere. La situazione - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, domani il blitz per #DeKetelaere: il piano di #Maldini e #Massara - Tiarossi2 : RT @MarcoGuidi13: Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e il #Mi… - Vittoriog82 : RT @Gazzetta_it: Milan, si complica l'uscita di Castillejo: il Valencia non può tesserarlo -