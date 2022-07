Calciomercato Inter, Marotta sorride: la Fiorentina già l’erede di Milenkovic (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver perso Bremer, l’Inter sta puntando su Milenkovic della Fiorentina. Proprio sul serbo ci sono delle ottime notizie. Gli ultimi giorni dell’Inter in sede di Calciomercato certamente non sono stati facili, considerando che ha perso in pochi giorni sia Paulo Dybala che Bremer. Questi due calciatori, di fatto, sembravano chiusi da tempo, ma poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver perso Bremer, l’sta puntando sudella. Proprio sul serbo ci sono delle ottime notizie. Gli ultimi giorni dell’in sede dicertamente non sono stati facili, considerando che ha perso in pochi giorni sia Paulo Dybala che Bremer. Questi due calciatori, di fatto, sembravano chiusi da tempo, ma poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@Inter, proseguono i contatti per #Milenkovic per la difesa ??? - Gazzetta_it : Inter, idea Acerbi come 4° centrale ma Demiral resta nel mirino - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - ZonaBianconeri : RT @Danilo_Puddu: Non capisco certi juventini che continuano ad insultare questa dirigenza! Vi meritate l' #Inter #Juventus #triade #calcio… - cmdotcom : L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero -