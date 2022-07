Calciomercato | Belotti può lasciare la Serie A | offerta del top club

if_seriea : Il #BVB contatta #Belotti proposta contrattuale sul tavolo. #andreabelotti riflette ? ???? #BorussiaDortmund… - STnews365 : Dortmund, idea Belotti per sostituire Haller dopo il tumore. A breve i tedeschi potrebbero fare un'offerta per l'ex… - 33Calcio : ?? Belotti in orbita #BorussiaDortmund #Calciomercato - TuttoMercatoITA : #Calciomercato | Oltre la #Roma sembrerebbe interessato a #Belotti ancora svincolato anche il #BVB, nel weekend il… - SilviaPrato1 : RT @F1N1no: Zaniolo, badiashile, Belotti e forse de Jong... Dovesse chiudersi con queste entrate dopo le cessioni mi sa che sarebbe il calc… -

Infine i nostri inviati e uomini mercato Daniele Longo, Marinae Giovanni Annunziata. Fate le vostre domande, qui nei commenti, nella chat twitch e quella di youtube. Risponderemo live alle ...di Michele Cappello - Redazione gianlucadimarzio.com Sono diversi i grandi nomi ancora in cerca di un contratto, non solo in serie A. E molti altri hanno dovuto accettare cifre più basse o andare in ...Di Maria non basta; la Juventus, in attacco, ha bisogno di un vice Vlahovic e nelle ultime ore sta avanzando una clamorosa ipotesi.La diagnosi di tumore ai testicoli che ha colpito Sebastien Haller, appena arrivato dall'Ajax per rimpiazzare Haaland, è arrivata come una mazzata nel ritiro del ...