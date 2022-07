Calcio: è morto Uwe Seeler, storico giocatore della Germania Ovest (Di giovedì 21 luglio 2022) Lutto per il Calcio tedesco, commemorazione anche agli Europei di Calcio femminile. È morto oggi a 85 anni Uwe Seeler, storico giocatore della Germania Ovest. La conferma è arrivata dall’Amburgo, club della città natale di Seeler, dove il teutonico ha militato dal 1953 al 1972, realizzando oltre 400 reti. Come riportato dall’ANSA, per tre volte era stato eletto calciatore dell’anno della Germania Ovest, nel 1960, nel 1964 e nel 1970. Nel 1970 fu anche insignito della Croce al merito federale della Germania Ovest. Per lui, con l’Amburgo, un campionato di Calcio tedesco ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Lutto per iltedesco, commemorazione anche agli Europei difemminile. Èoggi a 85 anni Uwe. La conferma è arrivata dall’Amburgo, clubcittà natale di, dove il teutonico ha militato dal 1953 al 1972, realizzando oltre 400 reti. Come riportato dall’ANSA, per tre volte era stato eletto calciatore dell’anno, nel 1960, nel 1964 e nel 1970. Nel 1970 fu anche insignitoCroce al merito federale. Per lui, con l’Amburgo, un campionato ditedesco ...

serieB123 : Uwe Seeler morto lo storico attaccante dell’Amburgo e della Germania Ovest - Testament73 : RT @sportli26181512: È morto Uwe Seeler, leggenda dell'Amburgo e del calcio tedesco: L'annuncio arriva dello stesso club per cui ha giocato… - sportli26181512 : È morto Uwe Seeler, leggenda dell'Amburgo e del calcio tedesco: L'annuncio arriva dello stesso club per cui ha gioc… - infoitsport : Calcio italiano in lutto: è morto l'ex presidente FIGC Luciano Nizzola - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - Morto Uwe Seeler, campione della nazionale tedesca -