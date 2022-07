Caduta lungo il ‘sentiero degli innamorati’: intervento di recupero dei Vigili (VIDEO) (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ascea (Sa) – Ieri sera una signora di circa 30 anni a causa di una Caduta, è rimasta infortunata sul “sentiero degli innamorati” nel comune di Ascea intervenuta la squadra del distaccamento di Vallo della Lucania. Al fine di velocizzare e di ottimizzare le operazioni di recupero e trasporto in quanto la malcapitata probabilmente aveva un arto inferiore ritto, è stato impiegato l’elicottero del reparto volo Vigili del fuoco Pontecagnano con gli eli-soccorritori, che hanno recuperato la malcapitata e trasportata, per affidarla ai sanitari dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ascea (Sa) – Ieri sera una signora di circa 30 anni a causa di una, è rimasta infortunata sul “sentieroinnamorati” nel comune di Ascea intervenuta la squadra del distaccamento di Vallo della Lucania. Al fine di velocizzare e di ottimizzare le operazioni die trasporto in quanto la malcapitata probabilmente aveva un arto inferiore ritto, è stato impiegato l’elicottero del reparto volodel fuoco Pontecagnano con gli eli-soccorritori, che hanno recuperato la malcapitata e trasportata, per affidarla ai sanitari dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

