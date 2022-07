Cade Draghi, Forza Italia in frantumi: dopo Gelmini lascia anche Brunetta (Di giovedì 21 luglio 2022) In Forza Italia, della truppa ministeriale, resta solo Mara Carfagna. Si è dimesso, dopo Mariastella Gelmini anche Renato Brunetta, abbandonando il partito. Se il Movimento Cinque Stelle ha aperto la crisi di Governo, la Lega e Forza Italia l’hanno cavalcata. A sorprendere di più è la mossa di Silvio Berlusconi che ha allineato il partito ai voleri salviniani, evitando di mettersi di traverso, dopo aver sempre ribadito la sua fiducia in Draghi. E tentando la giocata d’azzardo per agganciare, da vittorioso, il treno delle elezioni anticipate. È vero che, finora, il Centrodestra unito prevale nei sondaggi nazionali sul Centrosinistra allargato. Ma le conseguenze dell’affossamento del Governo Draghi, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 luglio 2022) In, della truppa ministeriale, resta solo Mara Carfagna. Si è dimesso,MariastellaRenato, abbandonando il partito. Se il Movimento Cinque Stelle ha aperto la crisi di Governo, la Lega el’hanno cavalcata. A sorprendere di più è la mossa di Silvio Berlusconi che ha allineato il partito ai voleri salviniani, evitando di mettersi di traverso,aver sempre ribadito la sua fiducia in. E tentando la giocata d’azzardo per agganciare, da vittorioso, il treno delle elezioni anticipate. È vero che, finora, il Centrodestra unito prevale nei sondaggi nazionali sul Centrosinistra allargato. Ma le conseguenze dell’affossamento del Governo, ...

