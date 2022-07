Bussolengo | Edlaine uccide suo marito Francesco Vetrioli e poi confessa tutto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 luglio 2022) Hato, ha raccontato la sua versione dei fatti e ha spiegato perchè ha ucciso suo. I fatti ieri in provincia di Verona. La vittima è un uomo di 37 anni,, è stato ucciso a coltellate dalla moglie,Ferreira, una 36enne di origine brasiliana. Siamo in provincia di Verona, a. La donna si è subito costituita raccontando alle forze dell’ordine di aver ucciso suocon un colpo di arma da taglio al cuore. La donna ha raccontato che suoera un uomo violento, che la maltrattava. E ha anche parlato di diversi tradimenti, motivi per i quali avrebbe deciso di porre fine alla vita del. Adonnail: ...