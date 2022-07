(Di giovedì 21 luglio 2022)Krstajic è ilallenatore della. Il tecnico serbo ha firmato un, prendendo così il posto di Yasen Petrov che ha dato le dimissioni a giugno dopo la sconfitta per 5-2 contro la Georgia in Nations League. Il 48enne diventa così il secondo Ct straniero nella storia della Nazionale bulgara, SportFace.

sportface2016 : #Bulgaria, Mladen #Krsajic è il nuovo Ct: contratto biennale per il serbo -

NonSoloCinema

... Ilian Metev, Ivan Chertov, Zlatina Teneva, di Another Spring del serboKovaevi e infine di ... il picco pandemico del 2020 così come è stato vissuto in un'unità Covid dellaoccidentale.Koi con il compagno Ivo egota Ma giovedì 26 maggio l'Alta Corte amministrativa ha definito ... praticamente al pari di, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia dove - ... Karlovy Vary, tre documentari pandemici: “Provincial Hospital”, “Another Spring” e “Zoo Lock Down”