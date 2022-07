Buenos Aires vieta linguaggio "gender neutral" nelle scuole

ItaliaRai : 'Estate in diretta' Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, con momenti di leggerezza e di spen… - savvucciu : Ritorna a passeggiare in corso Buenos Aires? - DiegoBot_it : Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires - andreadelogu : RT @ItaliaRai: 'Tim Summer Hits - La musica dell'estate' All’insegna della grande musica italiana e internazionale. Con @ste_demartino e @… - JorgeDiZillo : RT @ItaliaRai: 'Non sono un assassino' Un film di Andrea Zaccariello, con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini,… -

Agenzia ANSA

La battaglia culturale sul linguaggio "gender neutral" si sta trasformando in politica in Argentina. L'amministrazione della capitale,, ha infatto deciso di vietare agli insegnanti l'utilizzo di parole gender - neutral in classe e nelle comunicazioni coi genitori. Lo racconta oggi il New York Times. Secondo la ministra ...Con un'imbattibile cornice concessa dalla città di La Plata e organizzata dal Citroën Club, i fan della casa automobilistica francese hanno festeggiato con l'esposizione dei veicoli storici del marchio per commemorare il 40° anniversario della Citroen BX e il 25° anniversario ... Argentina, proteste a Buenos Aires per il reddito minimo universale - Mondo Roma, 21 lug. (askanews) - La battaglia culturale sul linguaggio 'gender neutral' si sta trasformando in politica in Argentina.Secondo la ministra dell'Educazione della città, Soledad Acunha, l'eccessivo utilizzo di segni per eliminare riferimenti al genere viola la morfologia della lingua spagnola e danneggia la capacità di ...