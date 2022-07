Buckingham Palace nel panico, la Regina è furiosa – il principe ha nuovamente esagerato (Di giovedì 21 luglio 2022) Questa volta si parla del principe William che sta davvero esagerando nelle ultime settimane, facendo arrabbiare molto sua nonna. Se esiste una certezza nel mondo è che della Royal Family si parla sempre e ogni settimana sembra esserci una novità, un nuovo litigio, un nuovo problema oppure incomprensioni di vario genere tra la matriarca di famiglia e i relativi figli e nipoti. A 96 anni suonati la sovrana d’Inghilterra ne ha viste e passate tante, tralasciando i drammi che ha già superato, pensiamo alla morte improvvisa e tragica di Lady Diana, alla quale ha dedicato il suo funerale reale, già preorganizzato e che dal primo giorno che è stato messo su ha visto nascere qualcosa come 4 nipoti. Ricordiamo poi un altro strappo importante che ha dovuto superare il trasferimento di Harry e Megan in America e la conseguente rinuncia ai propri titoli, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 luglio 2022) Questa volta si parla delWilliam che sta davvero esagerando nelle ultime settimane, facendo arrabbiare molto sua nonna. Se esiste una certezza nel mondo è che della Royal Family si parla sempre e ogni settimana sembra esserci una novità, un nuovo litigio, un nuovo problema oppure incomprensioni di vario genere tra la matriarca di famiglia e i relativi figli e nipoti. A 96 anni suonati la sovrana d’Inghilterra ne ha viste e passate tante, tralasciando i drammi che ha già superato, pensiamo alla morte improvvisa e tragica di Lady Diana, alla quale ha dedicato il suo funerale reale, già preorganizzato e che dal primo giorno che è stato messo su ha visto nascere qualcosa come 4 nipoti. Ricordiamo poi un altro strappo importante che ha dovuto superare il trasferimento di Harry e Megan in America e la conseguente rinuncia ai propri titoli, ...

askanews_ita : Buckingham Palace riapre alle visite con una mostra sulla regina - zazoomblog : I cancelli di Buckingham Palace tornano a riaprirsi dopo la pandemia fino al 2 ottobre. Tante le chicche in mostra… - IOdonna : I cancelli di Buckingham Palace tornano a riaprirsi dopo la pandemia, fino al 2 ottobre. Tante le chicche in mostra… - pneumo__ : Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi che Buckingham Palace ha appena confermato che Elisabetta II ha abdic… - extraterra62 : RT @galatacla: LONDRA Termometro a 45°C nella capitale inglese. Necessario abbeverare anche i membri della Guardia della Regina a Buckingh… -