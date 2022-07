Brunetta lascia Forza Italia | ma è ' Forza Italia che lascia se stessa e rinnega la sua storia'

(Di giovedì 21 luglio 2022) Renatodice addio a. La decisione di non votare la fiducia al governo Draghi , ha convinto il ministro della Pubblica amministrazione a uscire dal partito. "Non sono io che ...

Sono degli irresponsabili coloro che hanno scelto di anteporre l'interesse di parte all'interesse del Paese, in un momento così grave continuain una nota - . I vertici sempre più ristretti ...Forza Italia Renatodice addio a Forza Italia. La decisione di non votare la fiducia al governo Draghi, ha convinto il ministro della Pubblica amministrazione a uscire ...Il ministro della Pubblica amministrazione abbandona la formazione di Silvio Berlusconi come ieri aveva fatto Mariastella Gelmini ...che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia".A giudizio di Brunetta non votando la fiducia a Mario Draghi "il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l'europeismo ...