Brunetta lascia Forza Italia | ' Ha tradito la sua storia | fiero di aver servito l' Italia' Via anche Cangini

ilfoglio_it : ?? Renato #Brunetta lascia Forza Italia. 'Ha rinnegato se stessa e la sua storia', ha scritto il ministro della Pa i… - repubblica : Brunetta lascia Forza Italia: 'Ha tradito i suoi valori' - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno Dopo Maria Stella Gelmini anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia: 'Non sono io che lascio, è Fo… - CREATIVEWO : RT @myrtamerlino: ??Dopo Maria Stella #Gelmini, anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia. #crisigoverno - CosimolucaNitti : Anche Mara #Carfagna lascia #ForzaItalia: dopo Gelmini e Brunetta. #elezioni -

Dopo Maria Stella Gelmini anche il ministro della Pubblica Amministrazione RenatoForza Italia . E lo fa con parole pesantissime perché dice senza mezzi termini che si è tradito lo spirito del 1994 : la storia e i valori del partito fondato da Silvio Berlusconi . ...... come e stesse dimissioni da FI rassegnate da Gelmini eesprimono con chiarezza. Per ...un governo in grado di tutelare il bene comune ed evitare un voto anticipato irresponsabile e che...Mario Draghi si è dimesso, ma ha ancora del lavoro da svolgere visto che deve concludere gli affari correnti da qui a fine legislatura: dopo di che il 25 settembre ci saranno le elezioni, come annunci ...Dopo Maria Stella Gelmini anche il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. E lo fa con parole pesantissime perché dice senza mezzi termini che si ...