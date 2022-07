Brunetta lascia Forza Italia | «Ha tradito la sua storia»

Agenzia_Ansa : Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a Draghi -… - pietroraffa : == Renato Brunetta lascia Forza Italia. E anche questa è storia #crisidigoverno - myrtamerlino : ??Dopo Maria Stella #Gelmini, anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia. #crisigoverno - IlnazionalistaD : RT @myrtamerlino: ??Dopo Maria Stella #Gelmini, anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia. #crisigoverno - dar_riee : +++ ANCHE APICELLA LASCIA FORZA ITALIA +++ #ForzaItalia #Gelmini #Brunetta #crisidigoverno #crisigoverno -

12.00 AncheFI: "Ha tradito" "Sono degli irresponsabili coloro che hanno scelto di anteporre l'interesse di parte all'interesse del Paese. Si sono appiattiti sul peggior populismo sovranista,...Leggi Anche Mariastella GelminiForza Italia per il mancato voto di fiducia a Draghi: 'Non posso rimanere un minuto di più' E' stato da ' irresponsabili ', commenta Renatoscegliere '...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...BRUNETTA LASCIA FI: ORA UN'UNIONE REPUBBLICANA Dopo Mariastella Gelmini, anche un altro ministro forzista del governo Draghi, Renato Brunetta, lascia Forza Italia. "In realtà é Forza Italia che lascia ...