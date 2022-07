Brucellosi | Zinzi | “Dialogo e soluzioni immediate per gli allevatori”

Leggi su anteprima24

Napoli – "La manifestazione deglibufalini, con oltre 100 trattori in marcia verso Santa Lucia, è l'ennesimo grido di aiuto di un intero comparto dinanzi a una politica regionale che finora si è dimostrata sorda e cieca. Non si può più assistere inermi alla distruzione del nostro patrimonio bufalino. Il piano di eradicazione dellasia portato in Consiglio regionale per modificarlo, ascoltando le esigenze degli". Così il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale, Gianpiero, presente stamani alla partenza della marcia in segno di solidarietà.