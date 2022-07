Brighton | no a 35 milioni del Man City per Cucurella

Bri_Fitz_ : Il Brighton per Cuccurella vuole 50 milioni. Appunto, Cuccurella chi? - TuttoFanta : ??UFFICIALE #NAPOLI: Acquistato il difensore #Ostigard dal #Brighton a titolo definitivo per 5 milioni più 3 milioni… - TUTTOJUVE_COM : TJ - Terzino sinistro, Cucurella terzino sinistro ideale, il Brighton chiede 50 milioni, Juve e City su Borna Sosa - aleperro10 : #Calciomercato | ?UFFICIALE: Leo #Ostigard è ufficialmente un nuovo giocatore del @sscnapoli. Il difensore norveges… - Emmdido : ??UFFICIALE: Østigard è un nuovo giocatore del Napoli Nelle casse del Brighton 5 milioni di euro più 3 di bonus più… -

... prelevato dal Brescia in cambio di Lezzerini, Galazzi e 1,2. In difesa ecco il gigante ... mentre altri due arrivi esteri per l'attacco: l'irlandese Connolly in prestito dale l'...Tutto fatto per Leo Ostigard al Napoli: il difensore norvegese è già a Dimaro, arriva dagli inglesi delper 5di euro più 3 di bonus, con una possibile percentuale sulla rivendita. ...Leo Ostigard è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore norvegese ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi sui social ...La richiesta del Brighton per Cucurella arriva a 50 milioni di euro e il Manchester City, pur interessato al giocatore catalano, non sarebbe disposto a raggiungere tale cifra. Per questo motivo sia gl ...