Bridgerton | svelata la sinossi della terza stagione e intanto arriva il video con l’inizio delle riprese

(Di giovedì 21 luglio 2022) Sono da poco iniziate ledi, il romantico drama in onda su Netflix che sta tenendo incollati sui vari dispositivi milioni di telespettatori. Come avevamo anticipato mesi fa, laserie non si concentrerà su Benedict, gli sceneggiatoriserie televisiva hanno deciso di saltare direttamente al quarto libro di Julia Quinn. I protagonisti dunque saranno Colin, interpretato da Luke Newton e Penelope, interpretata da Nicola Coughlan. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, ci saranno anche diverse new entry, Daniel Francis nei panni di Marcus Anderson, Sam Phillips, che impersonerà Lord Debling e James Phoon, nel ruolo di Harry Dankworth. La...

... anche se lo schermo l'haalla fine della prima stagione. Tra le novità anche una new entry nel cast. Il personaggio di Francescacambierà volto. Non sarà più l'attrice Ruby ...... oggetto del quarto romanzo, intitolato Un uomo da conquistare , lo stesso in cui vienel'... Al momento sono in corso i casting per prendere parte a3, anche se sappiamo già che ...Sono appena iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton, il romantico drama in onda su Netflix. Ecco le new entry nel ...Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton, la serie di Netflix che ha avuto un successo mondiale. E per la gioia degli spettatori della serie il cast è stato reso uffic ...