Brasile | Lula ufficializza sua sesta candidatura a presidenza

L'ex presidente brasiliano di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ufficializzerà oggi la sua sesta candidatura alla presidenza della Repubblica. L'ex sindacalista - che risulta in testa ai principali ...

