Brad Pitt batte il caldo e si presenta in gonna alla prima del nuovo film “Bullet Train” (Di giovedì 21 luglio 2022) Brad Pitt non è uno che evita le domande. Martedì la leggenda di Hollywood ha partecipato alla proiezione berlinese del suo prossimo film, “Bullet Train”, insieme agli altri protagonisti della pellicola, tra cui Sandra Bullock, Joey King e Aaron Taylor-Johnson. Ma ad attirare l’attenzione è stato il look sfoggiato proprio dal 58enne, che ha dato sfogo ad uno stile tutto suo. Brad Pitt si è presentato con una giacca di lino marrone, una camicia color salmone e sotto, invece dei ‘consueti’ pantaloni, ha indossato una gonna al ginocchio abbinata alla giacca. Ha completato il look con occhiali da sole e stivali scuri. Brad Pitt sul red carpet a Berlino per la ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022)non è uno che evita le domande. Martedì la leggenda di Hollywood ha partecipatoproiezione berlinese del suo prossimo, “”, insieme agli altri protagonisti della pellicola, tra cui Sandra Bullock, Joey King e Aaron Taylor-Johnson. Ma ad attirare l’attenzione è stato il look sfoggiato proprio dal 58enne, che ha dato sfogo ad uno stile tutto suo.si èto con una giacca di lino marrone, una camicia color salmone e sotto, invece dei ‘consueti’ pantaloni, ha indossato unaal ginocchio abbinatagiacca. Ha completato il look con occhiali da sole e stivali scuri.sul red carpet a Berlino per la ...

infoitcultura : (FOTO) Brad Pitt in gonna: il celebre attore sfoggia abbigliamento 'genderless' alla premiere del nuovo film - infoitcultura : Bullet Train: il trailer IMAX del film con Brad Pitt - infoitcultura : Brad Pitt in gonna sul red carpet. E scoppia la polemica social - Luce_news : Brad Pitt batte il caldo e si presenta in gonna alla prima del nuovo film “Bullet Train” - infoitcultura : Brad Pitt in gonna sul red carpet, il look diventa tendenza | Pourfemme -