Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali (Di giovedì 21 luglio 2022) Le Borse Asiatiche chiudono la seduta contrastate con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle mosse delle banche centrali. In attesa delle decisioni della Bce, la banca centrale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Le Borsetiche chiudono la seduta contrastate con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle mosse delle. In attesa delle decisioni della Bce, la banca centrale del ...

fisco24_info : Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali: In rialzo Tokyo (+0,4%), in calo la Cina. Yen sale sul… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: salgono i #futures #USA e mercati positivi. Attesa utili #Tesla?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: salgono i #futures #USA e mercati positivi. Attesa utili #Tesla?????? #Oil #trading #asia #cina… - fisco24_info : Borsa: chiusura brillante Asia, bene futures, Tokyo +2,67%: Greggio in calo dopo scorte preliminari Usa, cede il do… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: salgono i #futures #USA in attesa degli utili #Netflix?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #g… -