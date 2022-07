(Di giovedì 21 luglio 2022) C'è odor di hit2022 quando esce un singolo dei. Se poi ci aggiungi la voce di, il successo sembra garantito. Ed in effetti, il singoloè stato certificato ...

IlContiAndrea : Ospiti domani a #TimSummerHits Antonacci, Arisa, Malika, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè… - SpotifyItaly : I @BOOMDABASH e @NaliOfficial si uniscono alla chat e ci mostrano un look estivo (quasi) total black. ?? Ascolta il… - leggoit : #Boomdabash e #Annalisa, con #tropicana puntano al tormentone dell'estate - Frederi56779425 : @daunbattitodali @NaliOfficial @BOOMDABASH Annalisa buon di meravigliosa guarda che io sono fedele ate con cuore gi… - Frederi56779425 : RT @daunbattitodali: Like da Annalisa su Instagram alle 3:16 di stanotte. @NaliOfficial hai fatto serata con i @BOOMDABASH? Questo è il cl… -

C'è odor di hit dell'estate 2022 quando esce un singolo dei. Se poi ci aggiungi la voce di, il successo sembra garantito. Ed in effetti, il singolo Tropicana è stato certificato disco d'oro a poche settimane dalla sua pubblicazione. ...MUSICA Radio Bruno Estate Parata di stelle per l'ultimo appuntamento con Yoga Radio Bruno Estate con sul palco, Rkomi, Noemi, Aka 7even, Giusy Ferreri, Federico Rossi, Alex, Gemelli Diversi, Aiello, Sottotono, Emma Muscat, Astol e Chadia Rodriguez, Hanssel Delgado, Berna e Bob Sinclair. ...C'è odor di hit dell'estate 2022 quando esce un singolo dei Boomdabash. Se poi ci aggiungi la voce di Annalisa, il successo sembra garantito. Ed in effetti, ...Il singolo "Tropicana" dei Boomdabash con Annalisa è stato certificato disco d'oro da FIMI. La hit è già una delle 10 canzoni più trasmesse.